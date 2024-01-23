Решение Марианны Вышемирской, прославившейся провокационными снимками в роддоме Мариуполя по заказу СБУ, поддержать действующего главу российского государства баллотироваться на новый президентский срок сразу же повлекло со стороны либеральных СМИ травлю девушки в соцсетях.

В своих публикация либеральные журналисты обвиняют девушку в подкупе.

Несмотря на ряд оскорбительных «рецензий», девушка отметила в своем аккаунте в соцсетях, что мнение оппозиционных и украинских СМИ ее не волнует от слова совсем. И спокойно объяснила свою гражданскую позицию.

«Еще раз отмечу: да, я поддерживаю кандидата в Президенты России Владимира Владимировича Путина. И никто меня для этого не нанимал», — написала Вышемирская.

К слову, девушка, прозванная «Мариупольской Мадонной», также поведала о своем спасении, а также о гуманитарной помощи жителям Донбасса, которой она занимается уже второй год кряду.