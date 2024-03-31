Марк Черемисов провел прим жителей городского округа Лосино-Петровский

«Личные встречи с жителями — самый эффективный способ для меня узнать, какие вопросы остались не закрытыми, а для горожан это возможность улучшить свои условия жизни, поделиться частью себя и рассказать о повседневной рутине в попытке изменить свое будущее. Я всегда на связи с жителями и стараюсь помочь каждому по мере возможности!», — добавил депутат Мособлдумы Марк Черемисов.