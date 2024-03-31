Марк Черемисов провел прим жителей городского округа Лосино-Петровский
Фото: [Соцсети депутата Марка Черемисова]
Депутат Московской областной Думы Марк Черемисов провел очередной прием жителей городского округа Лосино-Петровский. Люди приходят поделиться наболевшим и ищут поддержки, которую парламентарий всегда готов оказать.
Отмечается, что данный прием жителей проводили совместно с начальником управления ЖКХ по городскому округу Лосино-Петровский Алексеем Шведовым и депутатом Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Михаилом Поповым.
«Личные встречи с жителями — самый эффективный способ для меня узнать, какие вопросы остались не закрытыми, а для горожан это возможность улучшить свои условия жизни, поделиться частью себя и рассказать о повседневной рутине в попытке изменить свое будущее. Я всегда на связи с жителями и стараюсь помочь каждому по мере возможности!», — добавил депутат Мособлдумы Марк Черемисов.