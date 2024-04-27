Mash: десятки клиентов криптобиржи Beribit пошли на штурм офиса компании в «Москвы-Сити»

Как передает Mash, прямо в эти минуты вкладчики требуют в офисе компании в одной из башен столичного бизнес-квартала возврата своих замороженных активов. По предварительным данным сумма составляет порядка 400 млн рублей.

Представители компании пытались скрыться от разъяренной толпы через черный ход, но сбежать не получилось.

«Сейчас представители компании слезно обещают отдать 50% вложений, а остальное предлагают забрать в течение 1-15 дней. На часах уже далеко за полночь, а количество недоумевающих крипто-вкладчиков у дверей Beribit продолжает расти, - приводится в публикации.

Отмечается, что число крипто-вкладчиков у дверей Beribit с утра минувшей пятницы, 26 апреля, составляло порядка 50 человек. Но за день существенно увеличилось и сейчас продолжает расти.

Стоит отметить, что криптобиржа Beribit официально зарегистрирована и специализируется на торговле активами, обмене рублей на крипту, P2P, USDT. В конце марта в офисе компании прошли обыски.