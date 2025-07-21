Маскировочные сети и гумпомощь передали в зону СВО из Балашихи

Передача гуманитарной помощи и маскировочных сетей бойцам, участвующим в специальной военной операции, прошла в Серафимовском храме города Балашихи в день празднования Казанской иконы Божией Матери.

Мероприятие прошло при участии Героя России, руководителя местной Ассоциации ветеранов СВО Ивана Клещерева и руководителя Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елены Жаровой.

Перед началом передачи настоятель храма, отец Евгений, провел совместный молебен. К участию в мероприятии присоединились активисты волонтерской группы «Сетевые пчелки Балашихи» и жители города.

«Цех по плетению сетей в нашем храме работает с сентября 2024 года. Наши прихожанки каждый день плетут маскировочные сети с любовью и молитвой – это реальная помощь бойцам. В день праздника Казанской иконы Божией Матери мы передали очередную партию – это наш духовный и человеческий долг», – подчеркнул отец Евгений.

В рамках акции была передана гуманитарная помощь, включая маскировочные сети, изготовленные вручную в специально оборудованном помещении при храме.

«Это жизненно важная помощь, особенно в условиях активного применения беспилотных летательных аппаратов. Маскировка спасает и людей, и технику. Сегодня была загружена полная машина – не менее четырех крупных сетей. Далее груз будет направлен в зону боевых действий, в том числе на Херсонское направление», – отметил Иван Клещерев.

С особой теплотой о своей работе и вкладе в общее дело рассказала Наталья Мясова – мама мобилизованного участника СВО, проходящего службу с осени 2022 года. С начала 2024 года Наталья ежедневно приходит в храм, чтобы вместе с другими женщинами вручную плести маскировочные сети.

«Я горжусь своим сыном, горжусь всеми нашими бойцами. Мы приходим сюда каждый день, по несколько часов, плетем сети с душой, с молитвой, с надеждой, что это поможет сохранить жизни. Благодарю настоятеля отца Евгения, Елену Михайловну и Общественную палату за организацию, внимание и поддержку», – рассказала Наталья Мясова.

Жители Балашихи регулярно объединяются ради помощи тем, кто защищает Родину. Поддержка со стороны горожан остается важнейшим ресурсом, укрепляющим моральный дух бойцов и их уверенность в надежном тылу.



В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.



Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.