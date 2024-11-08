Маскировочные сети отправят из Балашихи бойцам в зону СВО

Их сплели волонтеры группы «Сетевые пчелки Балашихи». Очередную партию гуманитарного груза передали жене мобилизованного из Балашихи председатель Общественной палаты округа, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова и активисты организации.

В гумпомощь также вошли продукты, средства личной гигиены, медикаменты и письма поддержки от юных жителей города. В ближайшее время груз из Балашихи доставят военным.

«Мы отправляем очередную партию гумпомощи нашим ребятам в зону СВО и приграничные районы. Традиционно участие принимают наши волонтеры. Они занимаются сбором, сортировкой и отправкой грузов с начала специальной военной операции. Сегодня мы отгрузили маскировочные сети наших «Пчелок» и сладости для ребят, лекарства. Ну и самое важное — это письма наших школьников со словами поддержки и благодарности за их нелегкий труд и за то, что мы спим под мирным небом», — рассказала председатель Общественной палаты округа, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

Стать волонтером может каждый. Чтобы присоединиться к команде, информацию можно узнать:

1) на сайте volonter.mosreg.ru или в телеграм-канале Регионального ресурсного Центра «Волонтеры Подмосковья»;

2) по телефону Центра +7 925 591-40-33.

Также в Балашихе действуют 3 постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.