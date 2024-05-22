Масштабная реконструкция родильного дома продолжается в подмосковных Химках

Капитальный ремонт родильного дома в подмосковных Химках завершен уже на пятьдесят пять процентов. Уже в декабре текущего года обновленное медицинское учреждение будет готово встречать рожениц.

Отмечается, что в настоящий момент на объекте активно ведутся отделочные, наружные и кровельные работы, полная замена инженерных сетей. Уже выполнено устройство перегородок, штукатурка и стяжка. Начата чистовая отделка, укладка плитки и шпаклевка.

Ход проведения работ проинспектировали глава муниципалитета Дмитрий Волошин, первый заместитель Кристина Мадатова и председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский. Вместе с сотрудниками подрядной организации, представителями управления строительства и сотрудниками химкинской больницы они провели осмотр объекта, обсудили этапы проведения работ и сроки их завершения.

Проект был разработан на основе пожеланий жителей председателем химкинского Союза медсестер, муниципальным депутатом Надеждой Смирновой. Тогда за реализацию этой инициативы проголосовали более 200 человек, в результате чего администрация городского округа приняла решение реализовать проект в первую очередь.