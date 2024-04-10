Масштабное благоустройство Центрального парка культуры и отдыха продолжается в Лобне

В этом году в подмосковной Лобне планируют завершить масштабные работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха, расположенного в границах улиц Ленина, Букинское шоссе, Промышленная и Некрасова. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Напоминаем, что все работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Глава ведомства Михаил Хайкин сообщил, что данный парк является любимым местом отдыха местных жителей.

При входе в парк посетителей будет встречать красивая входная группа. В центральной части парка обустроят зону культурно-массовых мероприятий. Здесь расположится танцевальная площадка с амфитеатром, площадь со сценой, а напротив нее — павильон-кафе с трибуной. Недалеко от этой зоны для любителей экстрима построят скейт-парк, по соседству с ней — детскую зону, игровые элементы которой будут выполнены из природных материалов.

Территория около существующего пруда тоже будет благоустроена — здесь появится смотровая площадка. В парке также создадут зоны для отдыха, проведут озеленение, установят скамьи урны, современную систему уличного освещения и видеонаблюдения.