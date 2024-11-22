Масштабную реконструкцию Фенинской канализационной станции проводят в Балашихе. Это уникальный и единственный подобный объект в Подмосковье.

Фенинская канализационная станция — уникальный стратегический объект Балашихи, по коллектору диаметром 2000 миллиметров все стоки округа приходят на станцию. Далее они поступают в распределительную камеру, затем стоки попадают в грабельное, в нем осуществляется грубая очистка сточных вод от крупных предметов: веток, мусора и ткани. Так же в грабельном отделении появилась возможность переключения потоков по двум ветками с помощью запорной арматуры. При помощи насосов все стоки отправляют на очистные сооружения в Москву.

Ремонтные работы:

В Рамках масштабной реконструкции заменили около 3,5 километров канализационного коллектора, на станции полностью заменили технологическое оборудование, установили новые насосы и электродвигатели, заменили систему принимающих и подающих трубопроводов с установкой запорной арматуры с современными электроприводами. Полностью заменена электрическая часть системы безопасности энергетики, современные шкафы переключения, трансформаторы и распределительные шкафы. Внедрена система автоматизации и диспетчеризации.

Провели капитальный ремонт здания: отремонтировали кровлю, гидроизоляцию и систему дренажа для подземной части, фасад, сделали косметический ремонт технических и бытовых помещений.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

Сложность реконструкции:

Все ремонтные работы на Фенинской канализационной станции проходили без отключения элементов станции. Чтобы заменить один из них, необходимо было строить систему переключения. Для жителей округа весь процесс проходил незаметно.

Автоматизация:

Более 20 километров кабелей и сотни датчиков позволяют управлять станцией в разы оперативнее чем раньше. Всю систему управления смонтировали в специализированные шкафы. Теперь, чтобы включить или выключить насос, закрыть любую шиберную задвижку достаточно нажать пару кнопок.

Вся информация о работе станции отражается в диспетчерском пункте «Балашихинских коммунальных сетей». В режиме онлайн можно следить за тем, что происходит на станции.

Справочно:

Фенинская канализационная станция эксплуатируется с 1971 года. Масштабная реконструкция стартовала в 2019 году, с 2015 года идет реконструкция коллектора. Все работы проводят в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Стоимость работ порядка 170 миллионов рублей.