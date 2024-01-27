Матвиенко отчитала Путина, что ходит без шапки на морозе и пообещала подарить ему перчатки

Президент Владимир Путин постоянно ходит без перчаток и шапки на морозе. На это во время церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград» в Санкт-Петербурге обратила внимание спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Как передает Shot, политик пообещала обязательно исправить данную досадную оплошность и подарить Путину перчатки на 23 февраля.

«Накануне спикер Совфеда пообещала подарить президенту перчатки во время церемонии закладки атомного ледокола „Ленинград“ в Санкт-Петербурге», — приводится в публикации.

Председатель Совфеда подчеркнула, что ходить зимой в России в морозы без шапки и перчаток не дело. А «если ты президент, то вдвойне, ибо здоровье главы государства — здоровье всей нации», отметила Матвиенко.