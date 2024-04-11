МЧС доставило партию гумпомощи жителям подтопленной Оренбургской области

В аэропорту города Оренбурга в ночь на четверг, 11 апреля, приземлился борт Ил-76 МЧС России с 35 тоннами гуманитарной помощи для жителей подтопленных районов Оренбургской области.

Как приводится в аккаунте ведомства в соцсетях, МЧС доставило медикаменты, воду, продовольствие, средства личной гигиены. Также в числе груза поставлены пледы и резиновые сапоги.

Отмечается, что сбор гуманитарной помощи пострадавшим оренбуржцам был инициирован правительством Тульской области.

Напомним, прорыв дамбы в Орске высвободил из берегов реку Урал. Потоки воды активно хлынули в город и другие поселения. Ситуация осложнилась в поселке Никель. При этом до ЧП власти осматривали перекрытие и не нашли ничего критичного. В области введен режим ЧС. Обстановка тревожная: некоторые жители жалуются на дороговизну питьевой воды и заканчивающиеся запасы хлеба.

Ранее эксперт Болхов рассмотрел версию разрушения дамбы в Орске из-за действий грызунов. Он назвал ее нереалистичной. По его мнению, все может объясняться браком, который допустил подрядчик при возведении плотины. К примеру, он не провел качественное корчевание деревьев на месте строительства объекта.