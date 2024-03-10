МЧС назвало число пострадавших в масштабном пожаре в Ленобласти

К настоящему времени известно о двух пострадавших в результате серьезного пожара, вспыхнувшего в ангаре в одной из промзон в районе аэропорта Пулково, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в результате возгорания пламя распространилось на площади более 1000 квадратных метров. С огнем сейчас пытаются справиться 75 специалистов личного состава и 21 единица спецтехники.

«Горит ангар на 1000 квадратных метров. На месте пожара пострадали два человека, они госпитализированы», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее мы сообщали, что на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге у промышленной зоны сильный пожар попал на видео. По словам жителей Петербурга, пламя и дым от него видны в разных районах города.