МЧС спасло под Мурманском отважного рыбака, блуждавшего три дня пешком по тундре после поломки вездехода

Как передает сетевое издание Readovka, инцидент произошел в Мурманской области. Там один из местных жителей собрался провести полезно свой день за рыбной ловлей однако вояж вдаль от мирской суеты чуть не стоил рыболову жизни.

В какой-то момент что-то пошло не так и сломался его вездеход, попросту заглохнув. Стремясь не замерзнуть в еще довольно прохладной тундре охотник решил выбираться пешком.

«Русский дух оказалось не сломить — мужчина просто пошел пешком домой. Путь был слишком долгий и холодный — спустя три дня пути рыбак обморозил ноги и вынужден был просить помощи», — приводится в публикации.

На счастье рыбака, ему удалось выйти на связь с МЧС и на место были вызваны спасатели, которые нашли мужчину с отмороженными конечностями. Он был эвакуирован на вертолете в Мурманск и сейчас находится под присмотром медиков.