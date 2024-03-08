Медиамагнат Руперт Мердок женится на бывшей теще Романа Абрамовича

Мердок познакомился с биологом Еленой Жуковой в прошлом году. По данным издания, бракосочетание запланировано на лето в калифорнийском поместье медиамагната.

Руперт Мердок ранее был женат четыре раза и имеет шесть детей от первых трех браков. Со своей четвертой избранницей актрисой Джерри Холл он развелся в 2022 году.

Елена Жукова перебралась в США в 90-е. Ее дочь Дарья десять лет была замужем за известным российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Брак Дарьи и Романа распался в 2017 году, у бывших супругов двое детей.

Руперт Мердок входит в первую сотню списка Forbes. Журнал оценивает его состояние в $17,6 млрд.