Медиашкола «ПРОдакшн» стартовала в Подмосковье
Фото: [МИСК МО]
Региональная медиашкола «ПРОдакшн» стартовала в Подмосковье на базе мультиформатного пространства «СО.Здание» в Мытищах. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В рамках проекта активисты Российских студенческих отрядов Подмосковья научатся создавать медиаконтент. Ребятам расскажут об основах журналистского мастерства и SMM, фотографии и видеографии.
«Уверена, медиашкола, которую запустили РСО Московской области, поможет талантливым ребятам прокачать свои скиллы, познакомиться с современными тенденциями в сфере медиа и информационных технологий, а также вдохновит на творчество», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.
Для активистов была организована стратегическая сессия, в ходе которой участники обсудили главные задачи движения, обязанности руководителя пресс-службы, стратегию дальнейшего развития медиаблока РСО региона.
Занятия будут проходить до конца месяца. В общей сложности обучение пройдут свыше трехсот ребят.