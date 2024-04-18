Региональная медиашкола «ПРОдакшн» стартовала в Подмосковье на базе мультиформатного пространства «СО.Здание» в Мытищах. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

В рамках проекта активисты Российских студенческих отрядов Подмосковья научатся создавать медиаконтент. Ребятам расскажут об основах журналистского мастерства и SMM, фотографии и видеографии.

«Уверена, медиашкола, которую запустили РСО Московской области, поможет талантливым ребятам прокачать свои скиллы, познакомиться с современными тенденциями в сфере медиа и информационных технологий, а также вдохновит на творчество», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Для активистов была организована стратегическая сессия, в ходе которой участники обсудили главные задачи движения, обязанности руководителя пресс-службы, стратегию дальнейшего развития медиаблока РСО региона.

Занятия будут проходить до конца месяца. В общей сложности обучение пройдут свыше трехсот ребят.