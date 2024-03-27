Медик из Пермского края смог приобрести квартиру в Подмосковье благодаря «Социальной ипотеке»

Фельдшер скорой медицинской помощи Кирилл Трефилов из Пермского края купил в Подмосковье квартиру для своей семьи благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что рабочий стаж фельдшера подходит к 20 годам. Последние годы он работает ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница». По словам обладателя сертификата, в выборе профессии на него повлиял пример бабушки — медсестры.

По словам мужчины, его в работе очень мотивирует благодарность пациентов. Иногда он встречается с ними на улице, а они улыбаются, говорят спасибо, что остались живы и здоровы. О возможности получить на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье Кирилл узнал от коллег. Медик поделился, что, новую квартиру они с супругой искали в том же районе, где жили на съемной.