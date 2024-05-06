Медработник из Волгоградской области переехала работать в Подмосковье

Примечательно, что Наталья устроилась фельдшером в ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» уже имея серьезный профессиональный стаж. До этого обладательница сертификата 28 лет проработала заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в Волгоградской области.

«Когда переезжала, конечно, был страх перемен. Теперь я хочу сказать, что возможности есть всегда и у всех. Люди хорошие везде. Там меня отпускали со слезами, здесь меня полюбили. Нравится абсолютно все. Коллектив хороший, на работу иду как на праздник», — говорит она.

Первое время Наталья с детьми жили в съемной квартире. Затем руководство больницы предложило ей участвовать в региональной программе улучшения жилищных условий. Отмечается, что они уже заехали в свою «двушку»