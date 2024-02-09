Медсестра с тремя детьми приобрела квартиру для семьи благодаря «Социальной ипотеке»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Медработник с тремя детьми из городского округа Красногорск благодаря программе «Социальная ипотека» смогла купить собственную квартиру. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Обладательница сертификата — Светлана Широкова, в настоящее время работает в ГБУЗ МО «Красногорская городская больница». Ее рабочий стаж превышает двадцать лет.
«Медициной интересовалась с детства. Хотела стать врачом, но передумала и осталась операционной медсестрой», — рассказывает она.
В свое время Светлана предпочла карьере семью, но жизнь распорядилась так, что женщина осталась одна с тремя детьми. Проблем прибавило отсутствие собственного жилья.
«Социальная ипотека стала настоящим выходом из положения. Из доступных вариантов я выбрала двухкомнатную квартиру, в которую мы переезжаем вместе с детьми», — рассказывает Широкова.