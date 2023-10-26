Медучреждения Подмосковья в этом году получат почти 900 единиц нового оборудования по нацпроекту

Подмосковные медицинские учреждения в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат почти девятьсот единиц нового оборудования. Об этом сообщили в региональном Министерстве экономики и финансов.

Как отметили в ведомстве, по данным на первое октября в учреждения поставили 694 единицы медоборудования. До декабря планируется передать еще 163 единицы.

В этом году на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта в области выделили 18 миллиардов рублей. Из них семь миллиардов поступили из федерального бюджета.

В регионе также продолжается строительство учреждений здравоохранения. В числе наиболее крупных проектов — детский госпиталь в Красногорске, где будут оказывать помощь по 18 основным профилям лечения.

Кроме того, в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по итогам прошлого года построили четыре поликлиники и два офиса врача общей практики. В этом году ввели поликлиническое отделение в селе Ромашково под Одинцово и планируют построить поликлиники в Серпухове и Мытищах.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в центре «Ясенки» была проведена реконструкция.