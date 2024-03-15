Медведев озаботился уличными школьными туалетами, называв их «стыдобой» и призвав «изничтожить»
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Наличие до сих пор в российских школах туалетов на улицах вызывает стыд и сожаление, что такое существует в 21-м веке, посетовал в ходе заседания программной комиссии партии «Единая Россия» замглавы совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик призвал устранить существующий пробел в комфорте учеников, который существует в ряде сельских школ, и «изничтожить» уличные школьные туалеты.
«Это портит сразу настроение. Надо этим заниматься. Не доделали что-то, надо прямо сказать: простите, не доделали, доделаем сейчас. Их немного совсем, но есть. Но эту стыдобу надо полностью изничтожить», — цитирует Медведева ТАСС.
В подтверждение своих слов Медведев признался, во время своих личных поездок по России не раз видел их.