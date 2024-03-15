Медведев озаботился уличными школьными туалетами, называв их «стыдобой» и призвав «изничтожить»

«Это портит сразу настроение. Надо этим заниматься. Не доделали что-то, надо прямо сказать: простите, не доделали, доделаем сейчас. Их немного совсем, но есть. Но эту стыдобу надо полностью изничтожить», — цитирует Медведева ТАСС.