Накануне голливудский актер Джордж Круни, резко критикующий все последнее время спецоперацию ВС РФ на Украине, пригрозил использовать свой фонд для того, чтобы преследовать представителей российских СМИ по всему миру и не давать им возможности работать.

Русофобские потуги Клуни вызвали иронию у заместителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В своем аккаунте в соцсети X в публикации на английском язык политик заметил, что российские журналисты смогут найти актера намного быстрее и раньше, чем американец начнет использовать свой фонд для их выслеживания по миру.

«Один посредственный актер по имени Джордж Клуни решил использовать свой фонд для преследования российских журналистов по всему миру. Но эта попытка провалится: наши профессиональные журналисты первыми его найдут», — написал Медведев.

В продолжение темы Медведев отметил высокую квалификацию российских репортеров.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.