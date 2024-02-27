Мемориал воинам, погибшим в ходе СВО, открыли в Балашихе

Мемориал бойцам, погибшим в ходе спецоперации, был открыт на территории Братского кладбища в Балашихе. В церемонии принял участие председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

«Они, так же как их прадеды, деды, отцы — из поколения в поколение защищали свою родную страну, боролись за правду и достигали победы. Эта вера будет жить с нами до тех пор, пока с нами память об их подвигах. Вечная память и вечная слава нашим героям!» - сказал он.

На Братском кладбище похоронены шестьдесят семь бойцов СВО. Глава муниципалитета Сергей Юров, обращаясь к родным и близким погибших, дал обещание, что подвиги этих героев никогда не будут забыты.

В завершение церемонии открытия мемориала все участники возложили к памятнику цветы и почтили память погибших воинов минутой молчания.