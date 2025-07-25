Мемориальную доску участнику СВО Максиму Куликову открыли в Балашихе

Памятный знак установлен на фасаде дома в микрорайоне Железнодорожный, где он жил со своей семьей.



В церемонии приняли участие заместитель главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский, депутат Совета депутатов Балашихи Рустам Фахрисламов, представители администрации, юнармейцы, жители округа, а также родные и близкие героя.

«Он отдал свою жизнь, защищая нас с вами, своих детей и мирное небо над головой. Это был человек большого сердца, искренне любивший свою семью и Родину. Важно, чтобы молодое поколение хранило память о таких людях. Сегодня его дочке исполняется год – пусть она растет с гордостью за отца, настоящего героя», – сказал Дмитрий Варнавский.

Максим Куликов с юности мечтал служить Родине: после школы прошел отбор в Президентский полк, служил в Федеральной службе охраны, а позже ушел в гражданскую сферу. Однако, когда началась специальная военная операция, принял осознанное решение вернуться в строй. У отца пятерых детей не было мобилизационного предписания – это был его личный, внутренний выбор. Он служил командиром подразделения БПЛА, награжден Орденом Мужества.

«Это решение мы приняли вместе. У нас пятеро детей, и он знал, на что идет. Он верил, что должен быть там, где тяжело. Он был настоящим защитником по духу и по жизни», – поделилась жена Алина Куликова.

В Балашихе ведется активная работа по увековечиванию памяти павших героев. В их честь открываются мемориальные доски, создаются муралы, улицы и школы получают имена Героев.