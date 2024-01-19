Мэр Каменска-Шахтинского сломал ногу, поскользнувшись у порога здания администрации

По данным собеседников канала, инцидент не имеет отношения к неудовлетворительной работе коммунальщиков. Ухин шел на работу по идеально вычищенному тротуару, но не заметил замерзшей лужи и поскользнулся.

Как сообщает Don Mash, врачи диагностировали у Ухина двойной открытый перелом со смещением. 45-летнему чиновнику предстоит операция, он может уйти на больничный на срок до четырех месяцев.

Местные депутаты избрали Михаила Ухина председателем городской Думы — главой города в октябре 2020 года. Ранее единоросс Ухин возглавлял Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.