Мэр Керчи Брусаков ушел в отставку по собственному желанию

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков подал в отставку по собственному желанию.

Об этом своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Брусаков принял решение о своем уходе после общения с руководителем республики.

Обязанности мэра Керчи будет исполнять заместитель Брусакова Олег Каторгин.

Ранее Аксенов неоднократно нелицеприятно высказывался о работе Брусакова. Он отмечал плохую организацию уборки улиц и слабое взаимодействие мэра с населением Керчи.

Брусаков занимал пост главы администрации Керчи с октября 2021 года.