Мэр Керчи Брусаков ушел в отставку по собственному желанию
Фото: [администрация Керчи]
Глава администрации Керчи Святослав Брусаков подал в отставку по собственному желанию.
Об этом своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Брусаков принял решение о своем уходе после общения с руководителем республики.
Обязанности мэра Керчи будет исполнять заместитель Брусакова Олег Каторгин.
Ранее Аксенов неоднократно нелицеприятно высказывался о работе Брусакова. Он отмечал плохую организацию уборки улиц и слабое взаимодействие мэра с населением Керчи.
Брусаков занимал пост главы администрации Керчи с октября 2021 года.