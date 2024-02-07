Месячник качества и безопасности мяса проходит в Подмосковье
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Месячник качества и безопасности мяса и мясной продукции проходит в Подмосковье, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках месячника будет проверено качество продукции на рынках, ярмарках и других торговых объектах. Проверки проведут сотрудники министерства совместно с подведомственными учреждениями и муниципальными администрациями.
Жителям региона напомнили, что покупать мясо и мясную продукцию рекомендуется только в официальных точках, где она прошла ветеринарный контроль.
Списки официальных продуктовых рынков и ярмарок области представлены на сайте министерства.
В случае обнаружения некачественной продукции или отсутствия ветеринарного сертификата нужно обратиться в Роспотребнадзор Подмосковья: 8 (800) 100-50-14.