Месячник качества и безопасности мяса проходит в Подмосковье

Месячник качества и безопасности мяса и мясной продукции проходит в Подмосковье, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках месячника будет проверено качество продукции на рынках, ярмарках и других торговых объектах. Проверки проведут сотрудники министерства совместно с подведомственными учреждениями и муниципальными администрациями.

Жителям региона напомнили, что покупать мясо и мясную продукцию рекомендуется только в официальных точках, где она прошла ветеринарный контроль.

Списки официальных продуктовых рынков и ярмарок области представлены на сайте министерства.

В случае обнаружения некачественной продукции или отсутствия ветеринарного сертификата нужно обратиться в Роспотребнадзор Подмосковья: 8 (800) 100-50-14.