Метеоролог Ильин назвал сроки бабьего лета в Московском регионе

По словам синоптика Александра Ильина, бабье лето в столичном регионе начнется в конце следующего месяца. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что уже наступило молодое бабье лето, которое продлится до конца текущей недели.

По мнению метеоролога, при этом во второй декаде первого осеннего месяца уже возможны заморозки.

Он добавил, что настоящее бабье лето в регионе наступит 21 сентября.