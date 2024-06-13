Метеоролог Старков рассказал о погоде в Московском регионе в предстоящие выходные

Прошедший День России в Московском регионе ознаменовался сильнейшим ливнем, который затопил ряд участков дорог. Согласно прогнозам синоптиков, дожди продолжатся и в четверг, 13 июня. По словам метеоролога Леонида Старкова, уже к выходным погода обещает стабилизироваться и вернуться к нормальным показателям. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что прохождение атмосферного фронта, который ранее скользил по касательной и влиял на погоду или немного отходил в сторону, сегодня закончится, и он пересечет территорию, что скажется в очередной порции ливневых дождей, гроз, местами с градом и шквалистым ветром.

По мнению синоптика, в последние дни погоду в столичном регионе определяла субтропическая воздушная масса, из-за которой в Москве и Московской области преобладала повышенная температура и влажность, и создавалось ощущение «духоты», типичное для субтропиков Черноморского побережья. После прохождения атмосферного фронта данная воздушная месса сменится на более привычную для Московского региона.

Он отметил, что температура воздуха опустится до +22-24 °С днем, а ночью – до 16-18 °С.