Метеоролог Вильфанд заявил, что на выходных в Московский регион придет зима

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в апреле погода находится на пике своей изменчивости, поэтому вчерашнее потепление может легко измениться на дождь со снегом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что за два дня в столичном регионе выпало около трети месячной нормы осадков. Из-за перемещения циклона на север происходит маленькое изменение циркуляции воздуха, может усиливаться ветер. Его скорость составит до 20 м/с, что является довольно заметно. Поэтому все рекомендации МЧС, приходящие на телефон, следует неукоснительно исполнять.

По мнению синоптика, к началу выходных циркуляция воздуха изменится снова, и температура уменьшится. Так, минимальная температура достигнет +2 °С, осадки станут выпадать в виде мокрого снега. Никакого снежного покрова устанавливаться, естественно, не будет, тем не менее в воздухе крупинки полетают.

Он добавил, что в ночь с субботы на воскресенье воздух охладится до +3…+5 °С, тем не менее днем температура воздуха поднимется до +17 °С.