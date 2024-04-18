Метеоролог Вильфанд заявил, что в течение полутора суток в Дубае выпала годовая норма осадков

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, за 1,5 суток в Дубае в итоге обрушившегося шторма выпала годовая норма осадков, то есть почти 80–100 мм. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что норма среднего месячного объема осадков для апреля в Эмиратах составляет семь-восемь миллиметров.

По мнению синоптика, погода в Дубае начнет меняться с 17 апреля, станет наблюдаться переменная облачность, а завтра и вовсе восстановится обычная для этого времени погода.

Он пояснил, что фронтальная зона, принесшая мощные ливни, переместится в сторону Ирана и Пакистана, где при этом осадки уже не будут такими интенсивными.

Напомним, что весьма сильные ливни обрушились на Дубай вчера, последствием которых стало затопление дорог и торгового центра, международный аэропорт временно прекратил прием рейсов.