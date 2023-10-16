Метод тап-блока начали применять в больнице Домодедово для обезболивания после операций

По словам анестезиолога-реаниматолога больницы Михаила Кашеварова, суть метода заключается в введении местного анестетика между косой и поперечной мышцами живота. Это делается под контролем УЗИ. Введенный препарат обезболивает переднюю брюшную стену на три дня, и пациенту не больно в период восстановления после операции.

«А это очень важно для морального и физического состояния человека и, как следствие, – более быстрого выздоровления», – отметил врач.

Большую часть операций в больнице проводят эндоскопическим методом.