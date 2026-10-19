Метро за МКАД: синюю ветку дотянут до Балашихи, а подмосковные города свяжут со столицей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]
Столичная подземка готовится к масштабному рывку за пределы кольцевой автодороги: в рамках совместных планов Москвы и Московской области после 2030 года за МКАД выйдут сразу семь линий метрополитена, включая синюю ветку, которую продлят от станции «Гольяново» прямо в Балашиху.
Вектор на пригород: семь линий за МКАД
О ключевом решении в развитии транспортной сети столицы мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили во время визита на заводе «Метровагонмаш» в Мытищах — главной производственной площадке поездов метро.
По предварительным планам властей, стратегический проект решает задачи порядка трети всех жителей Подмосковья. Вывод семи веток метро за пределы МКАД станет логическим продолжением транспортной реформы: с 2011 по 2026 год в столице успели проложить и модернизировать более 270 км путей и запустить 130 новых станций, что и создало технический задел для вывода подземки в пригород.
Что это даст региону
Появление станций в крупных городах-спутниках — Мытищах, Балашихе, Химках и Ленинском округе — кардинально трансформирует логистику. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что жителю любого из этих городов необходим альтернативный и быстроходный выезд, а появление метро ощутимо повысит качество жизни в развивающихся районах, разгрузит ключевые трассы и улучшит экологическую обстановку.
Синяя ветка идет в Балашиху
Одним из приоритетных участков станет продление Арбатско-Покровской линии. От будущей станции «Гольяново» рельсы протянут на 8,3 км в сторону Балашихи. На этом отрезке построят две платформы — «Восточный» и «Балашиха». Запуск участка улучшит транспортное обслуживание территории, где, по прогнозам, будут проживать свыше 670 тыс. человек.
Стратегия развития транспортного узла до 2035 года
В перспективную программу расширения сети метрополитена также включены четыре стратегических направления:
- Сокольническая линия (юг): от «Потапово» трассу продлят на 6 км в Щербинку с открытием станций «Бунинская аллея» (с пересадкой на Бутовскую линию), «Чечерская» и «Остафьево» (с пересадкой на Бирюлевскую линию).
- Сокольническая линия (север): от «Бульвара Рокоссовского» ветка устремится в Ярославский район — участок длиной 8,1 км включает станции «МГСУ» и «Ярославская».
- Троицкая линия: от «Троицка» линию проложат на 9 км до кинопарка «Москино» со станциями «Красная Пахра» и «Москино».
- Солнцевская линия: от аэропорта Внуково путь протянется на 4 км в Филимонковский район, где построят станцию «Соколово» с пересадкой на Бирюлевскую линию.