Метро за МКАД: синюю ветку дотянут до Балашихи, а подмосковные города свяжут со столицей

Столичная подземка готовится к масштабному рывку за пределы кольцевой автодороги: в рамках совместных планов Москвы и Московской области после 2030 года за МКАД выйдут сразу семь линий метрополитена, включая синюю ветку, которую продлят от станции «Гольяново» прямо в Балашиху.

Вектор на пригород: семь линий за МКАД

О ключевом решении в развитии транспортной сети столицы мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили во время визита на заводе «Метровагонмаш» в Мытищах — главной производственной площадке поездов метро.

По предварительным планам властей, стратегический проект решает задачи порядка трети всех жителей Подмосковья. Вывод семи веток метро за пределы МКАД станет логическим продолжением транспортной реформы: с 2011 по 2026 год в столице успели проложить и модернизировать более 270 км путей и запустить 130 новых станций, что и создало технический задел для вывода подземки в пригород.

Что это даст региону

Появление станций в крупных городах-спутниках — Мытищах, Балашихе, Химках и Ленинском округе — кардинально трансформирует логистику. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что жителю любого из этих городов необходим альтернативный и быстроходный выезд, а появление метро ощутимо повысит качество жизни в развивающихся районах, разгрузит ключевые трассы и улучшит экологическую обстановку.

Синяя ветка идет в Балашиху

Одним из приоритетных участков станет продление Арбатско-Покровской линии. От будущей станции «Гольяново» рельсы протянут на 8,3 км в сторону Балашихи. На этом отрезке построят две платформы — «Восточный» и «Балашиха». Запуск участка улучшит транспортное обслуживание территории, где, по прогнозам, будут проживать свыше 670 тыс. человек.

Стратегия развития транспортного узла до 2035 года

В перспективную программу расширения сети метрополитена также включены четыре стратегических направления: