Международный день глухих отметили в Красногорске в усадьбе Знаменское-Губайлово

Участники Красногорского местного отделения Всероссийского общества глухих и «Дома глухих» подготовили удивительные номера. Первой на сцене появилась Виктория Швыряева, которая выступила с песней на жестовом языке. После последовало много песен и танцев. Выступающие рушили стереотипы о замкнутости и необщительности людей с потерей слуха. Они просто восхищали зрителей своей харизмой и мастерством. В округе функционируют организации, которые уделяют должное внимание разностороннему досугу подопечных.

«Мы проводим лекции, мастер-классы, организуем досуг, экскурсии проводим. В администрацию Красногорска мы обращаемся за поддержкой, помощью – они нам предоставляют помещения, автобусы. И вот мы едем, занимаемся», — рассказала Надежда Ярая, специалист по организационной работе АНО «Дом глухих».

В Красногорке проживают более 100 человек с нарушением слуха. В местном отделении Всероссийского общества глухих состоят 74 горожанина. Каждый, у кого нет проблем со слухом, может помогать членам общества глухих. Достаточно проявлять внимание, уважение и заботу. Им важно получать человеческое тепло.

Конечно, красногорцы сталкиваются с рядом проблем. Они заинтересованы в трудоустройстве вблизи дома, в возможности свободного передвижения по городу.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

«Я пока здесь не сталкивалась с такой проблемой, потому что мы на уровне со всеми. В МФЦ, например, нам идут навстречу – там пишут на бумажке. В Красногорске у нас все в порядке, и у других люде пока что не возникало проблем», — отметила Марина Комиссарова, председатель Красногорского местного отделения Всероссийского общества глухих.

Представителей красногорских организаций, работающих с людьми с нарушениями слуха, наградили благодарственными письмами от Совета депутатов и администрации округа.

«Разрешите от лица администрации г.о. Красногорск и Главы Дмитрия Владимировича Волкова сердечно поздравить вас с Международным днем глухих. Ваше сообщество добилось очень многого, преодолевая жизненные трудности каждый день на своем пути. Мы ценим ваш невероятный удивительный вклад в развитие культуры и социального развития нашего округа», — заявила Анастасия Муринец, заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации г.о. Красногорск.

Общественников поблагодарили за активное участие в жизни общества, за вклад в развитие социальной среды, культуры и спорта в муниципалитете.