Международный День учителя отпраздновали в городском округе Дубна

В День учителя в городском округе Дубна прошли торжественные мероприятия. Об этом рассказал глава муниципалитета Максим Тихомиров.

Как отметил глава округа, празднование прошло в теплой обстановке и повсеместно звучали слова благодарности педагогам. Также ряд преподавателей получили звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» за профессиональные заслуги. Также директора, учителя и воспитатели были отмечены грамотами и благодарностями от Министерства просвещения РФ и Министерства образования Московской области. Также отдельно учителей поблагодарили глава Дубны, члены местного Совета депутатов и парламентарии Госдумы.

Максим Тихомиров напомнил, что педагоги Дубны являются лидерами в своей сфере. Это видно по результатам учеников на экзаменах, олимпиадах и конкурсах. В муниципалитете при поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства региона и дальше продолжат развивать сферу образования и условия работы учителей.