Международный форум «Мы рядом» прошел в Подмосковье

Первый Международный форум «Мы рядом» состоялся в пятницу в подмосковном Доме правительства. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В мероприятии приняли участие представители Минздрава РФ и профсоюзных организаций, главврачи подмосковных медучреждений, участники из разных регионов России и других стран.

Первый зампред областного правительства Светлана Стригункова отметила, что в регионе активно строят новые медучреждения, и потому важно привлекать в Подмосковье новые кадры. С этой целью в области реализуются различные меры поддержки врачей.

В ходе форума также подписали ряд крупных соглашений. Так, подмосковная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ подписала договоры о сотрудничестве с коллегами из Белоруссии и Узбекистана, а также отраслевое соглашение с Минздравом региона.