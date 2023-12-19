Михаил Собакин официально вступил в должность главы Чехова

Новоиспеченный глава отметил, что для него это большая честь. Михаил Собакин пообещал в своей работе руководствоваться курсом губернатора Московской области Андрея Воробьева и стремиться делать жизнь в округе лучше, опираясь на запросы жителей городского округа. Глава заявил, что планирует завершить все проекты, которые были начаты ранее, и разработать новые, чтобы сделать городской округ еще красивее и удобнее.

Отдельно Михаил Собакин поблагодарил всех, кто пришел на церемонию, чтобы поддержать его: жителей, духовенство, старост, ветеранов округа и представителей правоохранительных структур, гостей со всего региона и представителей Правительства Московской области.