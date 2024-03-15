Михаил Терентьев: насмехаться над людьми с ОВЗ — удел слабых и малограмотных

Депутат Госдумы Михаил Терентьев прокомментировал публикации в соцсетях и мессенджерах о том, что люди с ограниченными возможностями здоровья якобы неспособны посещать избирательные участки.

В частности, авторы некоторых публикаций посчитали забавным то, что депутат подмосковного парламента Владимир Вшивцев, который потерял зрение в Афганистане, проверил избирательные участки.

«Авторам показалось смешным, как слепой может проверить избирательный участок и участвовать в жизни общества. Во мне кипит возмущение», - заявил Терентьев.

Фото: [ t.me/VladimirVshivtsev ]

Он напомнил, что число слепых граждан и инвалидов по зрению в стране превышает 210 тысяч человек. Для того, чтобы они могли принять участие в выборах, на участках предоставляются специальные бюллетени с трафаретами, используются звуковые тифломаркеры, а важная информация печатается на языке Брайля.

Терентьев отметил важность проверки на участках доступной среды для Вшивцева, который шестнадцать лет занимал пост вице-президента ВОС и пост генсекретаря Паралимпийского комитета РФ.