Милонов: из американского России нужны только пленные

Депутат Госдумы в беседе с Shot поделился мнением, что он думает о прошедших двух годах со дня, как заокеанская сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» покинула российский рынок общепита.

По словам парламентария, россияне прекрасно справляются без западного фастфуда. Милонов подчеркнул, что в условиях тотальной антироссийской ритории США и Канады, россиянам стоит навсегда вычеркнуть эти страны из своей жизни и не упоминать вовсе.

«Фиг вам — этот "Макдоналдс"! Не нужен он нам! Из американского нам нужны только пленные!», — заявил депутат.

В качестве дополнительного аргумента Милонов показал фигу американцам.