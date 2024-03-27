Милонов потребовал конфисковать имущество актера Назарова* после издевательского стишка о теракте в «Крокусе»

Накануне сбежавший из России после начала СВО Дмитрий Назаров* зачитал в сети четверостишие о жертвах теракта, высмеяв произошедшее в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В ответ на высказывания артиста-перебежчика депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Абзацем» отметил, что действия Назарова* необходимо квалифицировать одновременно по нескольким статьям УК РФ, ибо как преступлением это назвать больше невозможно, подчеркнул законодатель.

«Безусловно, это преступление. Безусловно, это действие, которое подпадает под существующие статьи Уголовного кодекса. Можно сказать, что обвинение в экстремизме и оправдании терроризма ему уже смело можно предъявить. Он же отказывается признавать это преступление терроризмом», - сказал Милонов сетевому изданию «Абзац».

Парламентарий напомнил, что Назарову* не впервой поносить свою родину, от которой он отказался, в соцсетях. Сказанное же артистом в адрес произошедшего в «Крокус Сити Холле» тянет минимум на полную конфискацию его финансовых активов и остального имущества, имеющегося в России.

«Вот выпустил очередной отвратительный пост этот бывший актёр, почему всё его имущество не арестовано? Если человек запустил подобного рода негодяйство и сбежал от правосудия, то в качестве обеспечительной меры нужно арестовывать все имущество и активы этого человека», – призвал Милонов.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно последним данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 139 человек. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

По делу о теракте следствием отправлены под арест восемь задержанных, четверо из которых непосредственные исполнители, один сдававший им квартиру, и троица — Исроил Исломов с сыновьями — Аминчоном и Диловаром.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о произошедшем вечером 22 марта теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По его словам, месть за каждого убиенного в «Крокусе» отныне — главная цель России.

* — признан иноагентом в РФ