Министр здравоохранения КНДР высоко оценил перспективу сотрудничества с предприятиями наукограда Дубна

КНДР изучает возможности бизнес-площадок и предприятий Московской области. 18 апреля делегация Минздрава республики во главе с министром Чон Му Римом приехала в наукоград, где обсудила с резидентами медицинского кластера ОЭЗ «Дубна» перспективы сотрудничества.

Северокорейские гости проведут в России шесть дней, за которые предстоит наладить связи и обсудить сотрудничество в области научной и практической медицины, утерянное несколько лет назад. В программу деловой поездки гостей попал и визит в ОЭЗ «Дубна»: это значимый момент для округа, который говорит о высокой оценке результатов деятельности особой экономической зоны в сфере медицины и фармацевтики. Выбор делегации из Северной Кореи понятен, ведь предприятия именно ОЭЗ округа обеспечивают десятую часть от производства медицинских изделий в России.

Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко сопровождала делегацию из КНДР.

«Сегодня наукоград Дубна — уникальная площадка, особенностью которой является синергия науки, бизнеса и образования. В Дубне расположены всемирно известный научный центр Объединенный институт ядерных исследований, самая крупная в России по числу резидентов ОЭЗ «Дубна» — площадка для коммерциализации научных идей и опытных разработок, университет «Дубна» готовит специалистов для самых наукоемких областей экономики», — отметил Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

ОЭЗ «Дубна» может похвастаться проектами 160 резидентов, благодаря которым было создано более 7000 рабочих мест. Активно реализуется государственно-частное партнерство. Более 20 предприятий в Дубне выпускают 500 наименований медицинских изделий, фармацевтических препаратов и оборудования для медицины.

«Объем частных инвестиций составляет почти 60 млрд рублей, то есть на 1 рубль государственных инвестиций приходится 4 рубля частных инвестиций. В медицинский кластер входят 36 технологичных компаний, инвестиции которых в проекты составляют свыше 20 млрд рублей — это почти треть инвестиций всех наших резидентов. Ежегодно компании производят продукцию на 13,5 млрд рублей, в том числе оборудование и медицинские изделия для диагностики и лечения заболеваний, фармацевтические препараты и изделия для повышения качества жизнедеятельности»,- отметил заместитель гендиректора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям Егор Круглов.

Министр здравоохранения КНДР Чон Му Рим был под впечатлением от визита в Дубну и изучения инновационной продукции. Его особенно привлекла работа лабораторий. Он высоко оценил ускорители для лечения онкологии от «Фабрики радиотерапевтической техники». Интерес вызывали микроисточники «Бебиг» (резидент «НаноБрахиТек»), лекарственные препараты компании «Алтегра» и «ПСК Фарма», а также рентгенологические аппараты и УЗИ «Елс-Мед».

Чон Му Рим отметил, что в перспективе между предприятиями Дубны и КНДР возможно заключение контрактов и дальнейшее сотрудничество, что может открыть резидентам ОЭЗ доступ к новому рынку.