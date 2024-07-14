Российские бойцы освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике, за который последнее время велись ожесточенные бои в противником, сообщили в воскресной сводке в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее российские военкоры сообщали с мест, что ВС РФ установили над зданием администрации Урожайного флаг России.

«Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой народной республики. Нанесено поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной, 1 танковой бригад ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макровка Донецкой народной республики», — приводится в сообщении.

Как добавили в российском оборонном ведомстве, в настоящее время в освобожденном от украинских боевиков Урожайном проводится зачистка территории и разминирование.