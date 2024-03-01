Минобороны ФРГ начало проверку о перехвате сообщений ВВС Германии, связанных с Крымским мостом

Министерство обороны Германии инициировало проверку информации о возможном перехвате сообщений ВВС ФРГ, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя ведомства.

Отмечается, что проверка начата на фоне недавних заявлений главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян о существующей записи разговора военных бундесвера по поводу планов возможной ракетной атаки на Крымский мост.

«Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) приняло все необходимые меры», — заявили в Минобороны ФРГ.

Минувшим днем Симоньян в соцсети опубликовала аудиозапись разговора, который велся несколькими высокопоставленными офицерами бундесвера, обсуждавшими атаку на Крымский мост 10-ю или 20-ю дальнобойными ракетами Taurus. Со слов журналиста, имеющееся в распоряжении аудио содержит много интересного и говорит само за себя.