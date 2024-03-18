Минобороны: на выборах президента РФ проголосовали 99,8% военнослужащих

Явка в ВС РФ на выборах президента страны составила 99,8%, сообщили в Минобороны страны.

В выборах приняли участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и призыву и гражданский персонал ВС РФ. Голосование было организовано и среди тех, кто находится в зоне проведения специальной военной операции. К бойцам были направлены мобильные избирательные комиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил выборы в стране под предлогом того, что в них не будут принять участие находящиеся в окопах военные.

Сегодня ЦИК России завершил подсчет голосов после голосования, которое прошло в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Владимир Путин победил на выборах с рекордным результатом — за него проголосовали 87,28% избирателей. Рекордной стала и явка на выборах президента РФ — 77,44%.

Сегодня Владимир Путин прибыл на концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, вместе со своими соперниками на выборах — Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и Леонидом Слуцким.