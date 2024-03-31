Минобороны рассказало о подвиге медика Валентины Братишко под обстрелом ВСУ

Минобороны России продолжает каждый день сообщать о самоотверженной работе российских военных в зоне проводимой спецоперации на Украине.

Как проинформировали в пресс-службе российского оборонного ведомства, сержант Валентина Братишко в составе медицинского подразделения оказывала помощь раненым в бою солдатам прямо на линии соприкосновения и под постоянным обстрелом украинских боевиков.

В Минобороны рассказали, сержанту медслужбы удалось организовать укрытие для бойцов и спасти таким образом десятки жизней военнослужащих.

«Организовывала и непосредственно участвовала в обустройстве мест временного сосредоточения и укрытия раненых на поле боя, проводила сортировку и оказание медицинской помощи раненым, находясь под ракетно-артиллерийскими обстрелами», — говорится в сообщении.

Также Братишко активно участвовала в эвакуации раненых санитарными вертолетами и автомобильным транспортом, добавили в Минобороны.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.