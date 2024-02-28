Минобороны: российские «Грады» стирают в пыль позиции ВСУ под Купянском

Министерство обороны проинформировало об существенных успехах в продвижении российских войск на Купянском направлении в Харьковской области.

По данным российского оборонного ведомства, особого внимания заслуживают действия 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Отмечается, что боевые расчеты реактивных систем залпового огня «Град» выявили и ликвидировали живую силу и бронетехнику и ВСУ на подступах к Купянску.

«Огонь батареи РСЗО «Град» группировки войск «Запад» ведут по целям с использованием тактики карусели: одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Противник стирается в пыль», — приводится в аккаунте Минобороны в соцсетях.

Там добавили, что находиться вне зоны прицельного вражеского артиллерийского огня, с возможностью наносить противнику максимальный урон, позволяет частая смена позиций.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.