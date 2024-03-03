Минобороны: российские войска сорвали ротацию ВСУ под Угледаром

Армией России была сорвана попытка ВСУ провести ротацию своих воинских подразделений под Угледаром в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки войск «Восток» Александра Гордеева.

Кроме того, в ходе срыва ротационных мероприятий врага была ликвидирована украинская инженерно-саперная группа.

«Уничтожена инженерно-саперная группа в районе Червоного. В ходе ведения активных действий пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара», — сказал Гордеев.

За минувший день на Южнодонецком направлении бомбардировочная авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожили не менее 16 пунктов временной дислокации украинских войск, крупный склад боеприпасов ВСУ, а также четыре пункта управления беспилотниками, добавили в Минобороны.

Напомним, город Авдеевка в ДНР была освобожден российской армией 17 февраля. В минувший вторник, 27 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ выбили украинских военных из населенного пункта Северный, расположенного в ДНР. За неделю российская армия освободила поселки Ласточкино и Победа.