Минобороны требует взыскать с космического центра более 210 млн руб.

В картотеке Арбитражного суда Москвы появились четыре иска Минобороны России к ГКНПЦ имени М.В. Хруничева на сумму, превышающую 211 млн руб. Суд уже принял к рассмотрению два иска. Об этом сообщает ТАСС.

«В Арбитражный суд города Москвы поступили исковые требования Министерства обороны Российской Федерации к АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» на сумму 87 млн 989 тыс. 333,33 руб.», — отмечается в одном из последних исков.

Претензии к космическому центру более чем на 21,3 млн руб. также значатся в картотеке суда. При этом нет никаких деталей исковых заявлений.

Еще один иск о взыскании с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева суммы в размере более 44,3 млн руб. назначен к рассмотрению в суде на понедельник, 2 июня. Далее исковые требования более чем на 57,6 млн руб. суд должен рассмотреть ближе к середине лета, 7 июля.

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