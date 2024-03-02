Истребители ВКС «намертво приземлили» все самолеты ВСУ на аэродромах

Российские истребители Су-35С Воздушно-космических сил России на авдеевском направлении успешно выполняют поставленные командованием установки по дежурству в воздушном пространстве, сообщило Минобороны РФ.

Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, российская военная авиатехника не дает вражеским самолетам даже взлететь с аэродромов ВСУ.

«Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые дежурства на авдеевском направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении Минобороны.

Помимо боевого дежурства Су-35С в воздухе, является также обязательное прикрытие действий российских самолетов штурмовой и бомбардировочной авиации. Кроме того, под надежным авиаприкрытием при ударах по военным объектам и технике ВСУ находятся вертолеты армейской авиации ВС РФ.

«Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена», — добавили в Минобороны.

В минувший вторник, 27 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ выбили украинских военных из населенного пункта Северный, расположенного в ДНР. За неделю российская армия освободила поселки Ласточкино и Победа.