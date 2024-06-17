Минцифры Запорожской области потребовал от «Яндекса» перестать использовать украинские наименования на картах

Минцифры Запорожской области обратилось официально к компании «Яндекс», потребовав от нее как можно скорее обновить названия улиц на картах. Как пишет «Ъ», в ведомстве указали на то, что там продолжают использоваться старые украинские наименования.

Минцифры Запорожской области напомнило «Яндексу», что регион давно стал частью России. Однако, как выясняется, в компании проигнорировали этот важный момент.

К примеру, картографический сервис все последние два года упрямо заставляет пользователей перемещаться по улице, которая при Украине носила имя имени теоретика национализма Дмитрия Донцова. Хотя данная магистраль уже давно и с успехом переименована в честь советского разведчика Павла Судоплатова.

"Там, где должно быть написано «Советская», значится «Украинская», а вместо улицы Росгвардии — Степная", - сетуют в Минцифры Запорожья.

Стоит отметить, что данное провокационное поведение «Яндекса», мягко говоря, удивляет. Напомним, ответ голосового помощника «Алисы» на вопрос пользователя, чей Крым, — деликатно уводит беседу в совершенно иное русло. К слову, в Госдуме в настоящее время на столе у депутатов находится проект закона, по которому подобные действия будут относить к экстремистским.