Минздрав Подмосковья проводит проверку по факту смерти женщины из-за отмены особого лекарства

Житель Подмосковья Семен Колесников обвинил врачей Коломенского перинатального центра в безграмотном лечении, которое, по его словам, привело к смерти его жены.

37-летняя Марина Вилль была больна истинной полицитемией, при которой происходит неправильная выработка кровяных телец. Как рассказал Колесников, при таком заболевании беременность маловероятна, но в августе прошлого года свершилось «чудо». Супруги обратились к ведущим врачам Москвы и поехали на консультацию в Германию. Там Марине назначили уколы Клексана — кроворазжижающего препарата для предупреждения инсульта. Нужно было делать их за шесть недель до родов и шесть недель после.

Марина встала на учет в Коломенском перинатальном центре по месту проживания. 14 апреля она родила дочь с помощью кесарева сечения, сообщают СМИ.

«Жену почему-то выписали уже на третий день, несмотря на диагноз. На четвертый день Марина проснулась с огромной гематомой. Мы сразу же обратились в центр, где ей дренировали гематому и отметили кроворазжижающий препарат», — рассказал журналистам Колесников.

Врачи предположительно решили, что препарат явился причиной кровотечения. Но на следующий день женщина почувствовала себя плохо. Она обратилась к немецкому доктору с просьбой о консультации, но он не успел ответить. На скорой Марину доставили в Коломенскую больницу, где, по словам ее супруга, не работал аппарат МРТ, и врачи не смогли подтвердить инсульт.

Затем женщину отвезли в больницу Ступина, где ее пытались спасти. Но, к сожалению, Марина скончалась.

«Мной были получены документы из Коломенского перинатального центра, где написано, что препарат Марине не отменяли. Но у меня есть доказательства обратного. Я планирую обращение в СК и гражданский суд. Безграмотные действия коломенских врачей привели к тому, что моя дочь лишилась мамы, а я моей любимой жены», — сказал Колесников.

Получить комментарий от представителей СК и медучреждений нам не удалось. Обстоятельства и причины трагедии еще предстоит выяснить правоохранительным органам. Впрочем, в случившемся разбираются не только они.

«По факту произошедшего наше ведомство проводит проверку», — сообщили корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» в пресс-службе Минздрава Московской области.

Ранее мы писали, что после смерти женщины из-за отмены препарата в Подмосковье Росздравнадзор проведет проверку.