МИСК Подмосковья и реготделение «Российских Студенческих Отрядов» подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках деловой программы на ВДНХ на выставке «Россия» Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и региональное отделение «Российских Студенческих Отрядов» подписали соглашение о сотрудничестве.

«Студенческие отряды, наверное, самая большая, масштабная, мощная организация в стране. Я помню, как в 2020 году мы с Пашей (Павел Ковалев) шаг за шагом создавали отделение в Московской области, и сегодня у нас уже в Подмосковье 3,5 тысячи ребят. От лица правительства Московской области, от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева хочется сказать вам всем огромное спасибо за вашу вовлеченность», – отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Подписанное соглашение предполагает организационную, информационную, методическую и иную поддержку студенческих организаций области, а также информационное взаимодействие по вопросам патриотического воспитания.

«Правительство Московской области и наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев помогают развитию движения студенческих отрядов. Хочется отдельную благодарность за это выразить. Наше отделение за три года переместилось с 82-го на 9-е место в стране. Это большой результат всей команды Подмосковья», – сказал руководитель Московского областного регионального отделения МООО «РСО» Павел Ковалев.

В рамках сотрудничества в этом году уже запланирована обширная программа мероприятий. Так, совместно с ведомством реготделение РСО проведет как традиционные для движения события, например, открытие и закрытие трудового семестра, Всероссийскую патриотическую акцию «Поклонимся великим тем годам», так и специальные мероприятия в честь 65-летия студотрядов.

В Подмосковье состоится Всероссийская школа подготовки волонтеров юбилейного года РСО. Она соберет более 500 активистов. А для участия в конкурсе профессионального мастерства «Труд – крут» в регион приедет свыше 800 человек. Еще – в планах организация образовательного форума корпоративного института РСО, на котором соберутся тимлидеры из всех субъектов Российской Федерации и многое другое.